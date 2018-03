Pais se revoltam com possível fechamento de escola na área rural de Colorado

Nesta quinta-feira, 15, alguns pais entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relataram preocupação com o possível fechamento de uma escola na área rural de Colorado.

Além das péssimas condições das estradas vicinais, agora a preocupação com o possível fechamento da única escola daquela região.

De acordo com os sitiantes, a escola em questão é a Gilberto Amado (foto), localizada na Linha 4 Km 12 1ª Eixo, rumo Colorado. Os pais relataram que o prefeito José Ribamar de Oliveira (PSB) disse que vai fechar o colégio em junho.

Os agricultores ressaltam que a escola mais próxima da região fica a cerca de 30 quilômetros. Com isso, e com as estradas em péssimas condições de trafegabilidade, vai ficar inviável mandar os filhos para a escola.

Segundo os pais, o prefeito alega que o motivo de fechar a escola é porque tem poucos alunos, e não tem recurso para mantê-la. Mas os denunciantes afirmam que são mais de 50 estudantes na região. Sendo que no 1º e 2º ano são crianças de 5 a 6 anos. Contudo, fazer com que os alunos nessa idade percorram cerca de 60 quilômetros por dia para chegarem a sala de aula é uma grande preocupação para os pais.

“A sitiante convoca a comunidade para fazer um movimento e convencer o prefeito que a educação é o único meio para ter um povo mais desenvolvido e para que os jovens tenham mais oportunidades na vida”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta