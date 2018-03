Polícia Federal deflagra Operação “Superbia” para combater tráfico de drogas em Rondônia

Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados judiciais, sendo 11 de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual. Em Rondônia, a Polícia Federal cumpre mandados nas cidades de Guajará-Mirim, Porto Velho e Ouro Preto do Oeste.

Durante as investigações relacionadas à Operação “Superbia”, a Polícia Federal identificou três grupos criminosos especializados no o tráfico “doméstico” de drogas com base na região de Guajará-Mirim, com ramificações no Estado de Rondônia e em outras regiões do país.

Os líderes e articuladores dos grupos criminosos negociavam a cocaína com compradores do interior de Rondônia e em seguida, recrutavam transportadores e colaboradores para operacionalizar o envio da substância ilícita para os destinos finais.

Ao longo das investigações, foi apurado que os investigados utilizavam dois modus operandi para o transporte de entorpecentes, por vezes escondidas em compartimentos de veículos adulterados, outras em fundos falsos de malas de viagem.

No período investigado, os integrantes dos grupos criminosos movimentaram quantias significativas em contas bancárias próprias e de “laranjas”, com o fim de ocultar e dissimular a origem e destino dos valores obtidos com o tráfico de drogas. Além disso, adquiriam veículos de luxo e ostentavam o patrimônio ilícito na cidade.

A ostentação dos líderes dos grupos em Guajará-Mirim e a certeza da impunidade perante a ação das forças de segurança, deram origem ao nome da Operação Superbia, que no latim significa soberba, característica predominante nos investigados.

Os presos, após serem ouvidos nas Delegacias da Polícia Federal em Rondônia, serão encaminhados para presídios estaduais e responderão, perante a Justiça Estadual, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustativa