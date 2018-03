Presidente da OCB/RO anuncia assembleias das cooperativas que estão sendo realizadas no Estado

Na manhã desta quinta-feira, 15, o Presidente das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO), Salatiel Rodrigues, visitou a redação do Extra de Rondônia para comunicar o calendário das pré-assembleias e assembleias extraordinárias das cooperativas que estão sendo realizadas nos 52 municípios de Rondônia.

De acordo com Salatiel as pré-assembleias e assembleias extraordinárias acontecem no primeiro trimestre do ano para informar as ações promovidas pelas cooperativas destinados aos associados.

O presidente ressaltou que as congregações têm como finalidade apresentar as ações realizadas pelas cooperativas no ano de 2017, assim como a participação dos associados no direito de voz e voto.

Salatiel ainda frisou que é importante o associado se envolver nas convenções para que ele possa levar suas ideias. “Uma das ideologias da OCB/RO é que o associado participe da sua cooperativa” reforçou.

Além disso, Rodrigues ressalta que a OCB/RO promove nas pré-assembleias e assembleias ações como formação, educação e segurança para os associados.

O presidente finaliza afirmando que o associado não é apenas um cliente, mas também dono do seu próprio negócio, tendo a liberdade de opinar e votar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia