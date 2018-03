Presidente do VEC protocola ação ao STJD contra assédio a jogadores

Na manhã desta quinta-feira, 15, o presidente do Vilhena Esporte Clube (VEC), José Carlos Dalanhol, mais conhecido como “Gaúcho do Milho”, emitiu uma nota oficial na página do Facebook do clube, acusando outros clubes de assediarem os seus jogadores.

O clube encaminhou na quarta-feira a documentação a um escritório de advocacia do Rio de Janeiro para que seja protocolado uma ação junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), denunciando os clubes de aliciamento e pedindo uma punição que está prevista no artigo nº 240 da lei desportiva.

O Artº 240 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) diz que aliciar atleta autônomo ou pertencente a qualquer entidade esportiva tem como pena e multa de R$ 100,00 a R$ 100 mil, além da punição que varia entre 60 a 180 dias de dispensa em campeonatos oficiais. Confira a nota divulgada pelo clube.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/ Divulgação