Revólver é apreendido em posse de adolescentes suspeitos de praticarem roubos em Vilhena

Os dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos por volta das 14h00 desta quarta-feira, 14, na Rua Modesto Batista, no Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações, assim que avistarem uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina pelo bairro, os menores, que estavam de bicicleta, tentaram desviar o curso, mas acabaram sendo interceptado.

Durante a abordagem, um dos suspeitos de pronto levantou as mãos afirmando que estava armado e que o revólver estava em sua cintura.

Em posse do adolescente foi localizado um revólver calibre 22, com sete municões intactas. O outro menor, apesar do horário e do sol forte, estava trajando camiseta com blusa de moletom com capuz sobreposta, ação muito usada por agentes que praticam roubos.

As características físicas do menores, são similares às descritas por várias vítimas do referido crime, que vem ocorrendo ultimamente no município.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia