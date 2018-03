Semosp realiza operação “Tapa Buracos” nas Avenidas Melvin Jones e Presidente Nasser

A operação “Tapa Buracos” foi retomada após a curta estiagem ocorrida na cidade e nesta quinta-feira feira, 15, beneficiou as Avenidas Melvin Jones e Presidente Nasser que receberam a manutenção dos pontos danificados do asfalto pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Vilhena.

Segundo Josué Donadon, titular em exercício da pasta as ações do programa “Tapa Buracos” foram retomadas, visando a melhoria do acesso que têm facilitado a trafegabilidade dos usuários nas inúmeras vias de Vilhena após a breve trégua das chuvas recentes.

“Em cumprimento as ordens da prefeita Rosani Donadon a Semosp vem exercido a manutenção dos orifícios e depressões de inúmeras vias necessitadas da cidade. Além das águas pluviais excessivas, as mesmas misturadas com os produtos químicos oriundos das lavagens que saem das casas, culminam com a diminuição da conservação dos pontos que foram recuperados de pavimentação.

O ideal é que as pessoas que desejam produtos químicos nas vias passem a evitar isso, pois assim a massa asfáltica aplicada na manutenção terá muito mais durabilidade favorecendo a todos. Hoje, recuperamos vários trechos nas Avenidas Melvin Jones e Presidente Nasser e os demais setores serão contemplados pela Semosp nos próximos dias”, concluiu Josué Donadon.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação