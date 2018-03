“Supera” realiza workshop em comemoração a “Semana Mundial do Cérebro”; atividades serão abertas a comunidade

O “Método Supera” de Vilhena está completando um ano de atuação no município, devido ao aniversário e a comemoração referente à “Semana Mundial do Cérebro” a escola estará realizando uma semana de ginástica cerebral com palestras, oficinas, workshops e atividades de estimulação.

Segundo a diretora franqueada do “Supera Vilhena”, Sandra Colferai Kurtz, o dia do cérebro é um apoio dado a “Dana Foundation”, uma organização que defende e busca divulgar as pesquisas sobre a neurociência e os cuidados com a saúde mental. Diante das pesquisas realizadas pela fundação, hoje se sabe que exercitar o cérebro auxilia no aprimoramento das habilidades como memória, raciocínio, foco e criatividade.

Em Vilhena, as atividades de comemoração a “Semana Mundial do Cérebro” acontecerá nesta quinta-feira, 15, a partir das 18h30 com inscrição gratuita e atividades abertas a comunidade. Na ocasião, haverá palestras tratando da importância de estimulação do cérebro e oficinas de jogos.

Para participar do evento as pessoas poderão ligar nos telefones 3322-6664 ou 98101-1878 se inscrever, pois haverá um número limite de participantes.

Sobre o “Método Supera”

O “Supera” é uma escola que trabalha com métodos de estímulos ao cérebro, tendo como objetivo ativação da maior área cerebral possível. “Nossas atividades evidenciam a criação de novas habilidades e a preservação da saúde do cérebro”, explicou Sandra.

“Oferecemos aulas para crianças, adultos e idosos. Para as crianças focamos no melhoramento do desempenho nos estudos, na concentração para realização de atividades, no raciocínio, autoestima e capacidade de apreensão de conhecimentos. Já com os adultos, trabalhamos para a ascensão e crescimento profissional, redução de estresse e preparo para aprovação em concursos. E com os idosos, nós realizamos atividades que contribuam para o desenvolvimento mental, maior capacidade de memória e a prevenção de doenças como Alzheimer”, relatou a diretora.

O “Supera” foi criado pelo brasileiro Antônio Carlos Guarini Perpétuo em 2006, apresentando metodologias estruturadas em exercícios para o cérebro que desenvolve capacidades cognitivas (atenção, concentração, memória e raciocínio lógico), além de capacidades socioemocionais, como a consciência ética e cidadã.

A missão das escolas é a de levar às pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsionando uma forma incrível de viver.

Todo o material é elaborado pela rede “Supera”, sendo constituído por um apanhado de ferramentas que visa levar o aluno a estimular a capacidade máxima de todas as áreas do cérebro. O Supera trabalha com propostas e desafios diários o que contribui para o melhoramento cerebral.

“As atividades são tão eficazes que caso você se depare com algum problema no dia a dia, como o seu cérebro já está estimulado e acostumado a ser desafiado você conseguirá resolver de uma maneira bem mais tranquila. Com isso, levamos as pessoas a diminuir a probabilidade de depressões e estresse”, pontuou Kurtz.

.Sandra reforça que para fazer parte das turmas o interessado deve ligar para os números mencionados anteriormente e se inscrever para uma aula gratuita. “Nesta aula as pessoas conhecerão nossa ferramentas, metodologias e materiais usados, assim se encantaram com os benefícios que nossos métodos oferecem aos participantes” finalizou a representante da franquia Supera.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia