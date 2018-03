2º Sicoob Sabor está com inscrições abertas

Começa na próxima segunda-feira, 19, o período de inscrições para o 2º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena.

A exemplo do ano passado, o festival acontecerá no mês de julho e contará com roteiro gastronômico e eventos envolvendo a gastronomia como palestras e aulas show, além de mostras de arte, shows musicais, sessões de cinema e atividades culturais.

O restaurante que desejar participar da 2ª edição do festival deve fazer sua inscrição no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3316-6100 ou pelo e-mail marketing@sicoobcredisul.com.br.

Os agentes culturais interessados em participar da segunda edição também podem sugerir ações para a organização do evento, encaminhando suas propostas para o mesmo e-mail.

No ano passado o festival contou com a participação de 12 restaurantes, e a expectativa para essa edição é um número bem maior, o que deverá elevar o nível de experiência gourmet ao público já que um dos pontos altos do festival é a possibilidade de conhecer novos sabores nos restaurantes participantes. Cada um deles criará um menu degustação exclusivo para o festival, que contará com o apoio de chefs de cozinha parceiros do evento.

Para o diretor presidente da Sicoob Credisul, Ivan Capra, o festival foi um marco para a gastronomia local, pois além de movimentar a cidade com o roteiro gastronômico, promoveu o circuito cultural da cidade.

O Sicoob Credisul trabalha para incluir o festival no calendário turístico de Rondônia. A meta é fazer Vilhena ser conhecida também pela excelente comida que tem.

Autor e fotos: José Antonio