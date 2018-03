Barcelona vence Real Ariquemes e assume liderança do estadual

O Barcelona venceu na noite desta sexta-feira, 16, o Real Ariquemes pelo placar 2 x 1, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, e assumiu a liderança do Campeonato. A partida foi válida pela sexta rodada do primeiro turno do Estadual.

Os gols foram marcados por calado na primeira etapa. E, no segundo tempo, Valtinho deixa tudo igual, mas no final da partida Bertozzi marcou para o Índio do Norte.

O jogo

No início do jogo Barcelona criava jogadas em velocidades, mas sem êxito nas finalizações. O gol do Barcelona veio aos 33 minutos em cobrança de falta. Calado bate no canto direito e abre o placar. O Índio do Norte dominou a partida até o final do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Real entra em campo mais ofensivo. Aos cinco minutos, Rafael Vioto cobra falta na área, e Valtinho de cabeça deixa tudo igual para Furacão do Vale do Jamari.

O zagueiro Junior Gaúcho do Barcelona e o atacante Vagner do Real acabam sendo expulsos, após uma confusão em campo e o jogo ficou paralisado por sete minutos.

Após a confusão o jogo recomeça, e aos 45 minutos Bertozzi avança livre, dribla a zaga e chuta garantindo a vitória para o Catalão Vilhenense.

De acordo com o técnico Alex Oliveira, o resultado foi importante para dar sequencia a competição. “A equipe está de parabéns, apesar da confusão entre os atletas, mas o importante é que saímos com a vitória”, enfatizou Oliveira.

Na próxima rodada, o Índio do Norte enfrenta o Ji-Paraná no estádio José Bianco. Já o Real Ariquemes buscará recuperação no sábado, 24, contra o Genus no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia