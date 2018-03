COLORADO: Vereadores afirmam que gastos com diárias são necessários para trazer investimentos ao município

Nesta sexta-feira, 16, a redação do Extra de Rondônia recebeu documentos enviados pelo vereador Evandro Guimarães Prudente (PDT), presidente da Câmara Municipal de Colorado do Oeste, onde defende os gastos com diárias dos parlamentares com viagem a Brasília.

Os vereadores afirmam que gastos com diárias são necessários para trazer investimentos ao município.

De acordo com o documento, os vereadores conseguiram através do senador Acir Gurgacz (PDT) e do deputado Marcos Rogério (DEM), a promessa de incluir cerca de R$ 800 mil no cronograma do Orçamento Impositivo.

Sendo que: R$ 250 mil – emenda 294/0005, Ministério da Saúde para atenção especializada e R$ 150 mil – emenda 294/0002, Ministério da Saúde para Custeio. Deputado Marcos Rogério.

Programa Calha Norte, senador Acir Gurgacz, R$ 300 mil – pavimentação e R$ 100 mil para compras de equipamentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia