Em vídeo, servidoras desabafam e relatam que estão esperando a transposição para se aposentar

Nesta sexta-feira, 16, a redação do Extra de Rondônia recebeu uma nota em forma de desabafo da servidora pública Maria Conceição de Azevedo Correia, onde se diz decepcionada com nossos governantes em relação à transposição para o quadro federal.

Conceição saiu em defesa das amigas Ednalva Ferreira Couto, de 69 anos e Elibia Bueno de Lima, de 68 anos.

Ednalva e Elibia, são servidores do Estado há mais de 30 anos e prestam serviço no 3º Batalhão de Polícia Militar de Vilhena. Elas gravaram vídeo, no qual desabafam e relatam que estão esperando a transposição para se aposentarem. Confira o vídeo abaixo.

Leia a nota na íntegra:

Eu, Maria Conceição de Azevedo Correia, nesse momento decepcionada com a falta de apoio de nossos Governantes, em relação a nossa transposição para o quadro federal e percebendo que estão empurrando com a barriga, brincando com os funcionários públicos aptos a serem transpostos. Vendo a situação precária de alguns de nossos amigos, resolvi dar o grito de alerta pedindo que acordem todos os funcionários e vamos exigir nossos direitos.

Se realmente quisessem já teria sido resolvido desde 2013, quando assinamos nossa opção.

Agora vejam os vídeos de pessoas que sonham com esse momento e até onde chega a falta de respeito de nossos governantes, diante da situação, que não vejo a mesma disposição dos referidos políticos no momento de pedirem nossos votos. Vamos acordar e exigir nossos direitos e sem esperar por nossos representantes sindicais onde não vemos os resultados esperado, então vamos colocar nossas caras e exigir nossos direitos: senhores governantes cadê vocês… O que farão a respeito… Tomem uma providência.

https://

https://

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Conceição de Azevedo