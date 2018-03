Incêndio destrói ônibus da Eucatur na BR-364

Um incêndio destruiu um ônibus interestadual da empresa Eucatur na madrugada desta sexta-feira (16), no quilômetro 681 da BR-364, a cerca de 17 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Federal em Candeias do Jamari. Não há registro de vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio pode ter sido ocasionado por um defeito mecânico no veículo por volta das 2 horas. O incêndio só foi controlado por volta das 7h30 desta sexta-feira.

O ônibus iniciou viagem às 01h15 e, segundo a PRF, o motorista percebeu que saía fumaça do sistema de freios, estacionou o veículo e pediu para que todos desembarcassem levando suas bagagens. Os passageiros seguiram viagem em outro ônibus disponibilizado pela empresa antes da chegada da PRF ao local.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e o ônibus foi removido da via.

Em virtude do acidente, houve interdição parcial da BR-364 entre 03h55 até 06h40 e interdição total de 06h40 a 07h10.

Fonte: Rondoniagora