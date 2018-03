Jovem acusa três colegas por furto de mobília em rede social e todas vão parar na delegacia

O caso ocorreu em Vilhena, com uma jovem de 20 anos, que acusou três colegas, com quem dividia uma casa, de furto em uma rede social, expondo a imagem destas e pedindo ajuda à população, para recuperar seus pertences.

Segundo a denunciante, há alguns meses uma colega de Chupinguaia teria pedido para morar com ela, haja vista, que estava pretendendo se mudar para Vilhena, para fazer faculdade. Como já conhecia a jovem há muitos anos, esta aceitou e após isso outra colega acabou se mudando para o mesmo imóvel e trazendo uma amiga como hóspede, que acabou não indo embora. Ainda segundo a jovem, nenhuma das três novas moradoras a ajudavam com as despesas da casa e pequenos valores em dinheiro começaram a sumir de sua bolsa e de sua conta bancária.

Ao puxar o extrato de sua conta, a jovem percebeu que os saques tinham sido realizados nos mesmos dias e horários em que havia emprestado sua motocicleta para as amigas, que além de abastecer o veículo com seu cartão, ainda o usava em lanchonetes da cidade.

Por fim, quando foi questionar as denunciadas e solicitou que saíssem da casa, estas se aproveitaram enquanto ela estava no trabalho e se mudaram levando todos os móveis da casa e alguns objetos de sua propriedade. A jovem alegou ainda, que as colegas arrombaram a porta de seu quarto e jogou água sanitária em suas roupas.

A reportagem do Extra de Rondônia, consversou com duas das jovens acusadas pelo furto, que em contra resposta afirmaram, que todos os móveis que retiraram da residência são delas e possuem notas fiscais para comprovar, assim como também, só jogaram água sanitária nas roupas da colega, porque esta teria realizado tal prática primeiro (fotos em anexo).

As acusadas, que afirmaram que também irão denunciar a jovem por calúnia e exposição de imagem, forneceram fotos de uma nota fiscal da geladeira levada por elas e de alimentos com etiquetas de preços da cidade de Chupinguaia, que segundo as mesmas, comprovam que os produtos tinham sido trazidos da referida cidade, a cerca de um mês, pela segunda jovem a entrar no imóvel.

Todas as envolvidas no caso foram ouvidas pela Policia Civil na manhã desta sexta-feira, 16, e o caso segue sob investigação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução