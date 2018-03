Novos secretários de obras e planejamento são apresentados por prefeita

Conforme anunciado pelo Extra de Rondônia, na noite de ontem, há mudanças no primeiro escalão da atual gestão municipal de Vilhena.

A prefeita Rosani Donadon (MDB), apresentou na manhã desta sexta-feira, 16, os novos secretários de Obras (Semosp) e Planejamento (Semplan).

Tratam-se de Vandiney de Araújo Campos e José Carlos Rodrigues da Silva, o popular “Jamaica”, respectivamente. A apresentação dos mesmos aconteceu nas referidas pastas, com a presença de vários servidores municipais.

Valdiney, que substitui no cargo Josué Donadon, explicou que as primeiras ações visam ir a campo fazer levantamentos para implementar novas metodologias a serem aplicadas na Semosp e dentre elas está o novo gerenciamento de frotas, que posteriormente será realizado através de cartão com a finalidade de otimização e controle de combustíveis, entre outras especifidades seguindo os moldes das gestões de sucesso no país.

O novo titular da Semosp, que é engenheiro florestal de profissão, também defendeu uma administração com economia, participativa e austera da gestão da prefeita Rosani Donadon, que têm proporcionado ótimas condições de trabalho, como por exemplo, a Semosp que no início do mandato estava sucateada e hoje está com máquinas novas que foram adquiridas para elevar a gama de serviços a população Vilhenense.

“Estou assumindo hoje a Semosp com o grande desafio de tocar está pasta que foi muito bem representada pelo antigo Secretário de Obras, que trouxe muito progresso juntamente com a prefeita Rosani nesta grande empreitada. Iremos avançar com as frentes de trabalho e neste momento de chuvas peço um pouco mais de compreensão a população, pois iremos recuperar cada local necessitado de forma contínua” enfatizou Vandiney.

Por outro lado, “Jamaica”, que substitui Valdiney na Semplan, garantiu continuar com as atividades nos projetos importantes da pasta.

Acadêmico de Engenharia Civil, “Jamaica” também agradeceu à prefeita Rosani pela confiança e ratificou seu esforço e dedicação na nova empreitada.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria