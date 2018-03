Pais denunciam superlotação em sala de aula no pré 1 e pré 2 no distrito do Guaporé

A redação do Extra de Rondônia recebeu na tarde de quinta-feira, 15, denuncia de pais de alunos da escola Valter José Zanela, do distrito do Guaporé, onde relatam a falta de respeito e responsabilidade da prefeita de Chupinguaia Sheila Mosso (PV) e do secretário de educação, no que tange a educação infantil com as crianças do pré 1 e pré 2.

De acordo com os pais que estão revoltados com a situação, a escola é minúscula e está descumprindo a lei que diz que não pode ter mais de 25 alunos em uma sala de aula de educação infantil, mas está abrigando atualmente 34 alunos, sendo: 14 do pré 1 e 20 do pré 2.

Uma mãe conta que uma sala foi construída e está pronta para receber os alunos, mas por falta de profissional está fechada.

Segundo os pais a prefeita, alguns vereadores e o secretário de educação estiveram no distrito e falaram aos pais que precisão chamar professores pelo seletivo, mas não sabem quando isso poderá acontecer.

Os pais revoltados queriam acionar o Ministério Público (MP) para resolver a questão, mas uma professora pediu calma a eles e disse que a prefeita prometeu que em breve resolveria o caso.

Porém, se passaram dias e até o momento nada de solução para o problema da sala superlotada.

