Veículo cai em rio devido aquaplanagem e duas pessoas morrem; veja vídeo

Um automóvel modelo Pálio, com quatro pessoas, aquaplanou na BR-364, na região da ponte de Velha Mutum e caiu no Rio Madeira, no início da tarde desta sexta-feira, 16.

Informações dão conta de que duas pessoas morreram no acidente e os corpos ficaram presos carro. As vítimas são um rapaz de 18 anos e uma mulher.



Ainda conforme informações iniciais da PRF, o motorista teria saído ileso e um outro passageiro, lesionado, foi encaminhado ao hospital de Guajará-Mirim.

Com o auxílio de um trator, populares que realizam obra na região da BR-364, retiraram o veículo , de placas NCW-1093. Com cabos de aço, o veículo foi suspenso e os corpos retirados.

Fonte: Rondoniagora