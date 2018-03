Vice-prefeito de Vilhena acompanha regularização de áreas junto ao Terra Legal

O vice-prefeito de Vilhena, Darci Cetutti (DEM), participou de uma audiência com o secretário-geral do Terra Legal, Claudio Mendonça, para dar continuidade ao procedimento iniciado pela prefeita Rosani Donadon junto ao órgão a respeito da regularização da área conhecida como Cooperfrutos.

Durante o encontro, que aconteceu na capital federal (DF), também foi debatida a regularização do distrito de Nova Conquista. O segundo processo precisa do número do Projeto de Assentamento (PA) para que os títulos possam começar a ser emitidos. O Secretário-geral do Terra Legal está trabalhando em conjunto com a superintendência do órgão em Rondônia para que o processo seja definitivamente concluído.

Quanto à questão da Cooperfrutos, ficou agendada uma reunião com o Departamento de Patrimônio do Exército Brasileiro ainda nessa semana para que haja mais uma manifestação oficial da força para reiterar a desistência da área.

O encontro contou com a presença do ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon (PTB), e ainda do secretário de integração governamental, Rômulo Azevedo.

Em sua última reunião com o Exército sobre o assunto, a prefeita Rosani Donadon gerou uma ata através da qual os representantes da força armada confirmaram o desinteresse na região onde há centenas de pequenos produtores instalados há mais de 25 anos.

Segundo a expectativa do vice-prefeito, o processo está em fase final de conclusão, uma vez que há diversos posicionamentos favoráveis em benefício dos camponeses instalados na área. “Trata-se de um ato de justiça em favor desses produtores. Não há que se falar em reintegração de posse uma vez que estão na área há décadas. Além disso, o Exército não tem interesse no local”, disse o vice-prefeito.

Autor e foto: Assessoria