A importância no tratamento do lixo urbano e a garantia de saúde para todos

Quando todo lixo produzido numa cidade possui destino certo, a realidade é outra. Mas esses locais de armazenagem do lixo precisam ser regulamentados de acordo com a legislação ambiental, devem possuir dispositivos e sistema de tratamento que ofereçam segurança, não somente ao meio ambiente, mas, para a saúde de todos.

Para isso é necessário à implantação de aterros sanitários. Este é local mais apropriado para a disposição final dos resíduos sólidos (lixo) provenientes de residências, indústrias, hospitais e construções.

Grande parte do lixo é formada por não recicláveis, porém, em cidades de Rondônia onde a coleta seletiva ainda não ocorre plenamente, a MFM soluções ambientais em seus aterros sanitários de Vilhena e Cacoal, implantou um barracão para a seletividade dos materiais como plásticos, vidros, metais e papéis.

Este espaço construído, no mais alto padrão de segurança e comodidade aos catadores, que antes não tinham um local apropriado para realizar a coleta.

Os aterros sanitários da MFM soluções ambientais operam de acordo as normas de legislação ambiental, possuindo um excelente controle do lixo coletado, sistemas rígidos de proteção ao meio ambiente e monitoramento ambiental.

Importância de um aterro sanitário:

Eles solucionam grande parte dos problemas causados pelo excesso de lixo gerado nas grandes cidades, pois o lixo que seria jogado de forma indiscriminada em locais impróprios, gerando sérios riscos de contaminação ao solo e vários tipos de doenças, é depositado em grandes células no chão, que por sua vez recebem proteção que evita o contato com os lençóis freáticos e nascentes. Após a deposição dos resíduos sólidos, todo material é compactado recebendo ainda uma grossa camada de argila e grama.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, muitos municípios brasileiros ainda persistem no descumprimento da legislação ambiental de acordo com a lei 12.305/10 que determina o fim dos “Lixões” em todo o país. Em Razão do descumprimento da respectiva lei muitos municípios acabam encontrando dificuldades na hora de pleitear recursos federais.

Cada cidadão pode desempenhar seu papel para atribuir um novo significado à relação com o lixo, diga não ao lixo a céu aberto, lugar de lixo é no aterro sanitário.

MFM soluções ambientais, aterros em Cacoal, Vilhena e breve em Ji-Paraná, apenas aguardando entendimento das autoridades locais.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria