Após acidente, pai precisou de ajuda de amigos para o translado dos corpos até Guajará-Mirim

Na manhã desta sexta-feira, 16, por volta das 10h00 um grave acidente na BR 364, nas proximidades de Mutum Paraná, quando um veículo Pálio transitava na BR 364, sentido Guajará-Mirim, com a pista molhada, aquaplanou, vindo a cair no fundo do Rio Madeira, no carro estavam quatro passageiros, sendo que Márcia Barbosa e seu filho Eliezer não conseguiram sair do veículo e morreram afogados.

O Marido de Márcia Barbosa e pai de Eliezer, David Vilhegas, que reside em Guajará-Mirim, após saber da notícia trágica se dirigiu para o local do acidente com alguns amigos, e chegando percebeu a demora do socorro para retirar os corpos do fundo do Rio Madeira, e por volta das 15h00, em uma atitude desesperada pulou no Rio Madeira, e retirou os corpos do interior do veículo que estava afundado, e com ajuda do popular “Capixaba”, transportou os corpos até o Hospital Regional de Guajará-Mirim, e comunicou o fato na Delegacia de Polícia Civil, que de imediato acionou o médico legista Dr. Vicente, para realizar o exame tanatoscópico e após liberar o corpo para a família.

Segundo informações de familiares, o velório dos corpos será realizado na Igreja Adventista, que fica localizada na Avenida Pimenta Bueno esquina com ciclovia, bairro São Jose.

Fonte: Rota Mamoré