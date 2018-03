Cerejeirense é morto com seis tiros em fazenda do MT próxima a Vilhena

Eguinaldo Gonçalves Coelho, de 28 anos, natural de Cerejeiras, foi assassinado com seis tiros, por volta das 00h00 deste sábado, 17, na Fazenda Luar do sertão, localizada na Gleba 12 de Outubro, no município de Comodoro/MT, a cerca de 25 Km de Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, a Polícia Civil (PC) de Comodoro foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Vilhena, que na referida fazenda havia ocorrido um homicídio e de pronto, uma guarnição se dirigiu ao local, onde localizou o corpo da vítima caído próximo a um tanque de peixes, apresentando três perfurações à bala no rosto, uma no peito e duas na região do abdômen.

No Bolso da vítima, foram encontrados dois cartuchos intactos, de calibre 36, porém, nenhuma arma foi localizada, assim como o autor dos disparos.

Apesar de boatos darem conta de que Eguinaldo, que trabalhava como caseiro na propriedade, ter se dirigido até os tanques para expulsar pescadores indevidos, as particularidades do crime levaram a PC a dar início aos trabalhos de investigação na linha de execução.

Como grande parte da família da vítima reside em Rondônia, o corpo, que foi removido por uma funerária de Comodoro, será transladado para Vilhena, onde será sepultado no Cemitério Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social