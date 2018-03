Em abril acontece o “1º Encontro Técnico do Profaz 2018” em Vilhena; as inscrições já estão abertas

No dia, 02 de abril, acontecerá no auditório da Secretaria Regional de Controle Externo em Vilhena o “1º Encontro Técnico do Profaz 2018”.

A solenidade contará com a participação de autoridades representantes das instituições envolvidas no Programa de Modernização e Governança das Fazendas Municipais e do Desenvolvimento Econômico-Sustentável dos Municípios de Rondônia (Profaz), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), União das Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver) e Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Já no período da tarde o evento terá sequência na Regional do TCE-RO com palestras para os gestores públicos e legisladores municipais, envolvendo assuntos referentes aos eixos temáticos do Profaz.

Também serão realizados na Faculdade Unesc em Vilhena, no período da tarde do dia, 02, e ao longo de toda semana, oficinas sobre assuntos que integram o Profaz, a exemplo de atualização das Leis Orgânicas; controle interno; planejamento estratégico; gestão do Valor Adicional Fiscal (VAF); gestão de IPTU; gestão e controle do Simples Nacional; Sistema NFS, modelo Profaz; e contribuição para custeio da iluminação pública.

Essas capacitações são destinadas especificamente aos prefeitos e demais gestores públicos dos 52 municípios do Estado, além de técnicos fiscais, tributários e servidores das procuradorias municipais de Rondônia.

E para quem quiser participar, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na página da Escola Superior de Contas no portal do TCE-RO.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação