Moto para debaixo de carreta após acidente na BR-364; condutor sofreu ferimentos leves

O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 17, por volta das 10h30 na BR-364, próximo ao Posto Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os dois veículos transitavam pela rodovia, sentido Cuiabá, quando a carreta Mercedes Benz , com placas de São Paulo-SP, teria parado na margem da rodovia e a motocicleta Yamaha Fazer, com placa de Porto Velho, bateu em sua traseira.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações leves e foi socorrido por Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A motocicleta ficou debaixo da carreta. A perícia compareceu ao local e um laudo deve apontar as causas da colisão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia