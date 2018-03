Raupp participa da entrega de 600 títulos fundiários

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) participou na manhã da última sexta-feira,16, em Porto Velho, na Escola Brasília, da entrega de títulos da reforma agrária e do programa de regularização fundiária rural Terra Legal, com a presença do ministro Osmar Terra do Desenvolvimento Social. Foram favorecidas famílias dos municípios de Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Ariquemes e da capital.

Raupp destacou em seu pronunciamento a importância da regularização fundiária no Estado. Segundo o senador, nas décadas de 70 e 80 o Incra foi o grande responsável pelo desenvolvimento econômico e social de Rondônia. “Hoje o Incra está sendo fortalecido pelo governo Temer, graças ao programa de regularização fundiária e o Terra Legal”, disse

O senador Raupp lembrou que foi relator setorial de transporte do orçamento da União, para este ano e negociou com outros relatores emendas para o setor rural de Rondônia. “A revolução agrária no Brasil está apenas começando. Somente para este ano conseguimos R$ 20 milhões para regularização fundiária”, argumentou.

“Se Rondônia é um Estado rico, progressista é graças ao Incra que esteve á frente da colonização do Estado e hoje ressurge forte e caminhando junto com as famílias do campo. Viva o Incra, o Terra Legal e os produtores rurais do nosso Estado”, concluiu o Raupp.

Na solenidade, comandada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) foram entregues 600 Títulos de Domicílios (TD). A previsão é entregar até o final deste ano três mil títulos de regularização fundiária.

A regularização no campo só foi possível, graças a parceria entre o Incra e o governo do Estado. O trabalho conjunto resultou na infraestrutura para a realização de etapas fundamentais da emissão do título como vistoria no campo, georreferenciamento de parcelas e perímetros de assentamentos e outras ações da maior importância para a organização no campo.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria