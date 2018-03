VEC e Vilhenense duelam neste domingo no Portal da Amazônia

O Vilhena Esporte Clube (VEC) enfrenta o Vilhenense Esportivo Clube neste domingo, 18, a partir das 17 horas (horário de Rondônia), no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, valendo a sexta rodada da competição estadual.

Com seis pontos, o Lobo do Cerrado é o quinto colocado do primeiro turno do campeonato, e terá dois desfalques para a partida contra o Leão do Norte.

O goleiro Railson e o zagueiro Túlio, que foram expulsos no ultimo confronto diante do Rondoniense. Porém o técnico Fábio Luiz contará com o retorno do volante Pereira que cumpria suspensão e a outra novidade, é o zagueiro Rafael Carioca, que foi regularizado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BIB-CBF).

Já o Vilhenense, terceiro colocado do rondoniense e o segundo melhor ataque da competição, contará com o retorno do lateral Fiuza para compromisso de domingo contra o Lobo do Cerrado. A outra novidade da equipe são os reforços, o lateral-esquerdo Michel Henrique e o atacante Giovani Rosa, que já estão inscritos no BID e poderão ser usados pelo técnico Mirandinha.

VEC: Adriano; Jair, Júnior Porto, Rafael Carioca e Adelson; Lucão, Pereira, Robinho e Thiaguinho; Marco Aurélio e Figurinha.

Vilhenense: Rofolfo; Fiuza, Alemão, Tessio, Webley, Willian e Cucaú; Lagoa, Ariel, Leandrinho e Vandinho.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia