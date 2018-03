Donadon cai, a reforma com transparência e o ranking de audiência na TV – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

DONADON CAI

A semana iniciou e encerrou com um assunto polêmico envolvendo o agora ex-secretário de obras, Josué Donadon, de Vilhena. Vereadores pediram a exoneração do cargo de Donadon após ser preso, durante a madrugada, dirigindo carro oficial da prefeitura, sob efeito de bebida alcoólica. O grupo reclamou da omissão da prefeita Rosani Donadon alegando que não puniu o servidor. Eles alegaram que o privilégio deve-se ao fato de Josué ser irmão do ex-prefeito Melki Donadon e, portanto, cunhado de Rosani. A prefeitura abriu sindicância para apurar o fato.

AÇÃO DO MP

Na quinta-feira, foi a vez do Ministério Público (MP) ingressar com ação civil pública de improbidade administrativa contra Josué. O MP alegou que, conforme Boletim de Ocorrência, o veículo estava sendo usado fora do serviço, o que levou a imputar dois crimes ao ex-secretário: embriaguez ao volante e peculato. No mesmo dia, à noite, a prefeitura emitiu comunicado que Josué havia pedido exoneração do cargo. Os casos envolvendo Donadon foram amplamente destacados pelo Extra de Rondônia. Relembre as matérias AQUI, AQUI e AQUI.

NOVOS SECRETÁRIOS

Na sexta-feira, dois novos secretários municipais foram anunciados pela prefeita Rosani Donadon. Valdiney de Araújo Campos substituiu Josué, na Secretaria de Obras, e o servidor José Carlos Rodrigues da Silva, o popular “Jamaica”, ficará à frente da Secretaria Municipal de Planejamento, pasta que era ocupada por Valdiney.

REFORMA COM TRANSPARÊNCIA

O presidente da Câmara de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSDB), esteve reunido na manhã desta quinta-feira, 15, com representantes da empresa “Norte Edificações e Empreendimentos”, vencedora da licitação da reforma e ampliação da sede da Casa de Leis. Adilson salientou que deseja que toda a construção da obra se dê com transparência. O tempo previsto da construção é 10 meses. O site abordou o assunto AQUI.

RANKING DE AUDIÊNCIA

No ranking de audiência na televisão vilhenense, dois comunicadores se destacam pela postura pelo qual conseguem debater, opinar e interagir com os telespectadores. Valdir Alberto, que comenda o programa que leva seu nome na Rede TV, e Joares Soares, à frente do “Rondônia Urgente”, na Band. Pioneiros da comunicação em Vilhena, Valdir e Joares conseguiram o respeito dos cidadãos devido à responsabilidade e imparcialidade nos programas jornalísticos.

VILHENA “CAPITAL” NACIONAL DA 3ª IDADE

Dias 23 e 24 de Junho, Vilhena será “capital” nacional da 3ª Idade. Representantes de todos os Estados estarão em Vilhena desfilando nas passarelas do maior evento desta natureza. Concomitantemente, na ocasião, ocorrerá os concursos Miss e Mister Rondônia da 3ª Idade, e 6° Encontro Estadual da Terceira Idade. Os eventos serão realizados nas instalações do Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

ESCOLA EM SÃO LOURENÇO

A área rural de Vilhena terá mais uma escola. Na quinta-feira, 15, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, na presença de representantes da Justiça do Trabalho de Vilhena, assinou um Termo de Compromisso para a construção do novo prédio da escola municipal Tenente Melo comunidade do São Lourenço. O recurso financeiro para construção da unidade escolar é proveniente da Justiça do Trabalho.

PERSEGUIDOS?

Tem autoridade que alega perseguição do Extra de Rondônia devido à publicação de alguma matéria jornalística. Ledo engano. Nós, do Extra, informamos fatos, ou entrevistas de pessoas que são responsáveis pelo que denunciam. O site cumpre a missão de informar. Se alguém se sentiu ofendido apenas pela publicação de uma matéria, tem todo o direito de esclarecimento. O site deixa sempre à disposição de quem quer que seja seus espaços para divulgação, inclusive para denúncias. Mas, o denunciante tem que ser responsável pelo que diz. A nós, apenas nos cabe informar, sem emitir qualquer juízo de valor.

