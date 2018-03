Genus vence o Ji-Paraná e assume a quarta posição

O Genus venceu na noite deste sábado, 17, o Ji-Paraná por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e assumiu a quarta posição do Campeonato Rondoniense 2018. A partida foi válida pela sexta rodada do primeiro turno do Estadual.

Durante a primeira etapa, Deivid marcou duas vezes para o Genus e garantiu a vantagem antes do término da primeira etapa. O Ji-Paraná chegou a descontar com Helbert.

Com o resultado, o Genus chegou aos sete pontos e assumiu a quarta posição. Já o Ji-Paraná segue na lanterna com apenas três pontos.

Na próxima rodada, o Genus encara no sábado o Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o Ji-Paraná recebe no mesmo dia o Barcelona no estádio Biancão.

O Jogo – As duas equipes iniciam a partida bastante nervosas e com muitos erros de passes. A partir das 30 minutos, o Ji-Paraná avançou sua marcação e passou a oferecer perigo à meta do goleiro Gabriel Sarges. Aos 34’, após cobrança de escanteio, Helbert subiu livre e cabeceou a bola para fora.

Apesar de ter avançado a marcação, o Galo da BR passou a oferecer espaços e assim quem aproveitou foi o Genus. Aos 35’, Juninho encontrou Deivid livre, que entrou em velocidade na área e bate forte para abrir o placar para os donos da casa. Seis minutos depois, Paulão cruzou na medida para Deivid cabecear livre e fazer o segundo gol do Aurigrená da Capital.

Na segunda etapa, o Ji-Paraná voltou a campo com uma postura ofensiva. Aos 4’, Nick cruzou na medida para Dick, que finalizou de primeira, mas o goleiro Gabriel Sarges defendeu. Aos 20’, Paulo Luna cobrou falta e Helbert cabeceou para descontar para o Galo da BR.

Após o gol, o Genus acordou e passou a explorar os contra-ataques. Aos 23’, Tom Tom encontra Paulão livre, que entrou na área e finalizou cruzado, mas a bola foi para fora. A resposta do Ji-Paraná foi aos 29 minutos foi com Assis, que acertou a trave, a bola voltou para o meio da área e Tuquinha cabeceou, mas o goleiro Gabriel Sarges fez grande defesa.

Aos 41’, Tom Tom faz jogada individual e toca para Charlinho, que entra pelo bico da área e finaliza forte, mas a bola bate na rede pelo lado de fora. Três minutos depois, Tuquinha finalizou forte, o goleiro Gabriel Sarges rebateu e Ykis chuta, mas o goleiro do Genus defende com segurança no meio do gol.

Aos 45 minutos, Ykis se envolve em confusão com o lateral Elias, do Genus, e é expulso. Aos 47’, o Ji-Paraná teve a chance de chegar a igualdade. Vinícius lança Assis, que domina na área e finaliza por cima do gol.

Ficha Técnica

Genus 2 x 1 Ji-Paraná

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho-RO);

Data: 17/03/2018 (sábado);

Árbitro: Salvino Rosa da Silva;

Assistentes: Reginaldo Alves de Melo e Edson Ferreira Alves; 4º árbitro: Fábio Alves de Paula;

Público pagante: 300 torcedores; Renda: R$ 2775,00;

Gols: Deivid aos 35′ e 41′ do 1º tempo; e Helbert aos 20′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Assis, Helbert, Tuquinha e Vinícius (Ji-Paraná); Juninho (Genus);

Expulsão: Ykis (Ji-Paraná);

Genus

Gabriel Sarges; Charlinho, Jobert, Luiz Alves e Elias; Marcão, Paulão, Juninho e Jefferson (Leivinha); Deivid (Thiago Xuxa) e Leandro (Tom Tom). Técnico: Paulo Eduardo.

Ji-Paraná

Roger Paranhos; Paulo Luna, Dhonathan, Helbert e Victor Hugo (Valker); Dick (Ykis), Nick, Alesson Mineiro (Maranhão) e Tuquinha; Assis e Vinícius Conceição. Técnico: Tiago Batizoco.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Ameida