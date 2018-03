Moradores de Vilhena ficam feridos após carro capotar próximo a Cerejeiras

O motorista teria perdido o controle de direção do veículo e acabou capotando próximo a cidade de Cerejeiras.

Acidente aconteceu neste domingo, 18, por volta das 09h50, na linha 3 próximo a serra.

De acordo com as primeiras informações, Jeferson Benedito de Oliveira e sua mãe Rosana Maria de Oliveira, de 88 anos, estavam a caminho do sítio da família no distrito de Vitória da União, quando o condutor teria perdido o controle e capotado por varias vezes.

Rosana sofreu diversos ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Jeferson teve escoriações leves. Mãe e filho são moradores da cidade de Vilhena.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram até ao local. A PRF registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia