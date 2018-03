Na abertura da 3ª Copa “Amigos da Imprensa”, Extra vence Câmara Municipal

Iniciou na tarde deste sábado, 17, a primeira rodada da 3ª Copa “Amigos da Imprensa”, que congrega atletas que militam nos meios de comunicação vilhenense. Os jogos aconteceram no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira.

O jogo de abertura foi entre o time do Vilhena Notícias/RedeTV contra a Semec. A partida iniciou com expulsões de atletas das duas equipes, mas o time do Vilhena Notícias/Rede TV levou a melhor ganhando por 7 a 2.

A segunda partida foi entre o time da Band e a Folha do Sul, e neste confronto quem levou a melhor foi à equipe Band que goleou o time da Folha por 7 a 2.

A última partida ficou entre a equipe do Extra de Rondônia e o time da Câmara Municipal. Num jogo muito equilibrado, o Extra, ficou com a vitória por 3 a 1.

Os Jogos da próxima rodada será no sábado, 24, no ginásio Jorge Teixeira a partir das 16h00.

1º jogo: Vilhena Notícias/Rede Tv x Extra às 16h

2º jogo: Folha do Sul x SEMEC às 17h

3º jogo: Band x Câmara Municipal 18h

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Nano Labajos