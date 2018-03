Pacientes reclamam de ônibus disponibilizado pela prefeitura; secretário afirma que providências foram tomadas; vídeo

A redação do Extra de Rondônia recebeu relatos, fotos e vídeos de pacientes que são transportados de Vilhena para Porto Velho para fazerem tratamento de saúde, que o ônibus disponibilizado pela prefeitura é velho e está em péssimas condições, colocando a vida de quem já está fragilizado em risco.

Uma paciente que estava no coletivo conta que “ouviu da prefeita que tinha comprado ônibus novos para fazer o transporte das pessoas que precisam ir até Porto Velho fazer tratamento, mas este ônibus é velho e não está em condições de fazer uma viagem tão longa”, afirma a mulher.

De acordo com relato de uma paciente que gravou o vídeo, no coletivo tinha pacientes que passaram por diversos tipos de cirurgia, quimioterapia, entre outros procedimentos.

Segundo relatou outra paciente, saíram da capital por volta das 05 horas da manhã e chegaram a Ariquemes por volta das às 09 horas. O ônibus teria saído de Porto Velho com problemas mecânicos e não tinha força nem pra subir uma serra. Quando chegaram em Ariquemes tiveram que ir para uma oficina e lá os pacientes ficaram jogados no chão, sem água e sem nenhum tipo de apoio, inclusive alimentos.

Segundo a denúncia, o motorista teria ligado para Vilhena e solicitado outro ônibus para prestar apoio, mas não foi atendido.

A reportagem entrou em contato com o Secretário de Saúde Marco Aurélio Blaz Vasquez que prontamente atendeu e falou sobre a denúncia.

De acordo com o secretário, a denunciante afirma que a prefeita falou que tinha comprado ônibus novos para transportar pacientes até a capital. Vasquez ressalta que a prefeita nunca disse que tinha comprado ônibus novo pata tal fim.

O que está fazendo esse trajeto é um Ônibus ano 2013 – portando seminovo, que pertence à prefeitura de Vilhena. A prefeitura tem outro ônibus ano 2015 – que atende aos idosos, sendo que os coletivos eram da Secretaria de Assistência Social (Semas).

Contudo, de acordo com o Ministério Público, recomendou que transporte dos pacientes teria que ser feito pela Secretaria de Saúde. Portando no final do ano, quando mudou o orçamento o ônibus foi transferido para a pasta da saúde que passou a abastecer o coletivo para tal fim. Sendo que o ônibus mais novo ano 2015 – ficou para a Semas, que da assistência aos idosos.

Segundo o secretário, o ônibus em questão vai toda semana para Porto Velho levar pacientes, sendo que devido às más condições da rodovia também ajuda para que o coletivo sofra avalias principalmente mecânica.

Vasques segue dizendo que a prefeitura tem o serviço de manutenção e gerenciamento de frotas, sendo que ônibus foi levado para oficina, onde tinha uma sala grande que foi disponibilizada para os pacientes aguardarem até que o veículo fosse consertado.

Assim que o motorista ligou e comunicou o fato, o coordenador de transportes, disse ao motorista para esperar o diagnostico do mecânico para saber que providências tomar. Após de 2 horas, o mecânico disse que tinha que mexer no chicote e que nesse caso iria demorar.

Com isso, de imediato, a Semas liberou o outro ônibus da prefeitura que foi para Ariquemes buscar os pacientes. Entretanto, tem que se orientar que de Vilhena a Ariquemes são mais de 500 quilômetros e com a rodovia em péssimas condições de trafegabilidade, se gasta cerca de sete horas de viagem.

Sobre a questão de não ter assistência em alimentação e água, o secretário enfatiza que em um ano a frente da pasta, é a primeira vez que coletivo quebra nesse trajeto, sendo preciso mandar outro para prestar socorro. Porém, a partir de agora providencias serão tomadas para que seja suprida essa falha, afirmou o secretário.

Vídeo abaixo:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Internauta