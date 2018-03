Vilhenense goleia VEC por 6 a 1 e reassume a liderança do estadual

O Vilhenense Esportivo Clube venceu de goleada o Vilhena Esporte Clube (VEC) na tarde deste domingo, 18, pelo placar elástico de 6 a 1 no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, e reassume a liderança do Campeonato Rondoniense Serie-A 2018. A partida foi valendo a sexta rodada do primeiro turno do Estadual.

Os gols da partida saíram na segunda etapa do jogo. Geovani e Ariel marcaram duas vezes. Wellitinho e Lagoa ampliaram para Leão do Norte, e Kastor descontou para o VEC.

Na próxima rodada, o Vilhenense encara no sábado, 23, o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Enquanto o VEC recebe em casa o Guajará, às 20h00, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O jogo

No primeiro tempo, o jogo começou bem disputado, as duas equipes buscando o gol. . Aos 30´ Marco Aurélio recebe falta da intermediaria. A camisa 09 cobra a falta e chuta forte, mas o goleiro espalma. Aos 36´, Vilhenense responde com um chute na área, porém o goleiro defende.

Na sequencia aos 38 minutos, Lagoa avança pela direita e chuta, e a bola passa rente a trave do goleiro do VEC. Aos 43´, Robinho avança pela direita e cruza. Kastor cabeceia, mas a bola passe por cima da trave.

Na segunda etapa, o Vilhenense voltou a campo com uma postura ofensiva. Aos 4´, Willian cruza e Geovani cabeceia abrindo o placar para o Leão do Norte. Aos 17´, Ariel avança livre pela direita, toca para Wellitinho e chuta no canto do goleiro ampliando para o Vilhenense.

O VEC começava a cair de ritmo e errava nos passes. Aos 28´,Geovani puxa contra-ataque, entra na área e chuta no canto marcando seu segundo gol na partida. Aos 35´, Thiaguinho avança pela esquerda, cruza para Kastor e desconta o placar para os dono da casa.

Aos 40´, Willian avança pela esquerda e toca para Ariel que faz mais um para o Leão do Norte. Aos 42´, Geovani novamente puxa um contra-ataque, toca livre para Ariel e faz seu segundo gol no jogo. Vilhenense passeava no campo do adversário e aos 42´, Lagoa recebe um lançamento próximo à área, avança e chuta fechando a goleada.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia