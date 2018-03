Assaltante é contido por popular após roubar bolsa de idosa

Na noite de sábado, 17, um assaltante foi capturado por um jovem que transitava pela Avenida Curitiba, em Vilhena, após roubar a bolsa de uma idosa.

Segundo informações, assim que avistou o ato do meliante, que retirou a bolsa da mulher com violência e empreendeu fuga a pé, a testemunha correu atrás do infrator e logrou êxito em capturá-lo a poucos metros do local do crime.

Após recuperar os pertences da vítima, o rapaz segurou o meliante ao solo até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro do flagrante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia