Bruno & Barretto se apresentará pela segunda vez em Vilhena

No dia, 10 de maio, a dupla sertaneja Bruno & Barretto se apresentará pela segunda vez em Vilhena. O show acontecerá no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

A dupla mais bruta do Brasil esteve na cidade no ano de 2016 durante a Expovil, agitando a galera com seus sucessos. E agora, retorna a Vilhena para fazer outro grandioso show.

Para mais informações sobre a atração entrar em contato através do telefone 98112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação