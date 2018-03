CEREJEIRAS: Homem entra em comércio e furta cofrinho de doação do Hospital de Câncer de Barretos; vídeo

O fato aconteceu neste de domingo, 18, por volta das 10h40, na loja Chaveron, em Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem trajando camiseta azul manga longa, bermuda Jeans e boné na cabeça, entrou no estabelecimento e ficou observado quando o atendente foi até aos fundos da loja, o suspeito pegou o cofrinho que as pessoas doam moedas para o Hospital de Câncer de Barretos e colocou dentro da calça.

Após praticar o furto, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado e o suspeito identificado e preso.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo cedido pela empresa