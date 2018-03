Colorado foi sede da 3ª Etapa da Copa Cone Sul de Ciclismo; fotos

Neste domingo, 18, dezenas de pessoas participaram da 3ª Etapa do Desafio Copa Cone Sul de Mountain Bike no município de Colorado do Oeste.

A primeira etapa foi em Cerejeiras, a segunda em Vilhena, e a terceira em Colorado. Participaram da Competição 39 ciclistas, sendo que 26 conseguiram concluir toda a prova e 13 por algum motivo não concluiu, só fizeram parte do percurso.

Alguns quebraram as bikes outros sentiram câimbras, passaram mal e fizeram só uma parte e desistiram. O percurso foi de 55 quilômetros. O primeiro colocado percorreu em 02h30, o último marcou o tempo de 04 horas. O evento acontece todos os anos e fomenta cada vez mais a quantidade de pessoas aderindo ao ciclismo no Estado.

Além dos competidores, teve passeio, onde vários atletas pedalaram suas bikes e se divertiram. As mulheres estão cada dia mais se apaixonado pelo ciclismo e participando das competições. Alguns atletas iniciantes não foram contabilizados. Porém, calcula-se que número de participantes que não estava competido tenha´passado de 20.

Confira os cinco primeiros:

1º – Cândido (Santa Luzia)

2º – Valdemar (Sapezal)

3º – Alex Oliveira (Rolim de Moura)

4º – Alex Junior (Rolim de Moura)

5º ­- Timóteo – (Vilhena)

>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>



































Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini