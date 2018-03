Com recursos próprios, prefeitura adquire retroescavadeira para apoiar ações da Secretaria de Obras

A Prefeitura realizou na manhã desta segunda-feira, 19, a cerimônia de entrega de uma retroescavadeira adquirida com recursos dos próprios para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Vilhena.

A cerimônia aconteceu no paço municipal, e contou com a presença da prefeita Rosani Donadon, do vice-prefeito Darci Cerutti, vereadores, secretários municipais e vereadores.

Segundo Valdiney Campos, atual titular da Semosp, a aquisição deste equipamento é de suma importância e têm a finalidade de manutenção de pontes, bueiros e a drenagem das vias não pavimentadas do município.

“Adquirimos este equipamento que é fundamental para a manutenção das pontes e bueiros da nossa região. Essa é a primeira retroescavadeira das quatro que serão entregues a Semosp e, este feito irá contribuir com o aumento dos nossos serviços oferecidos aos munícipes. Agradeço mais uma vez a prefeita Rosani Donadon pela oportunidade de tocar esta importante pasta. Ressalto que prefeita Rosani não tem medido esforços juntamente com a sua equipe para gerar progresso para Vilhena que será intensificado” enfatizou Campos.

Já a prefeita Rosani Donadon, em seu discurso, destacou a responsabilidade com o dinheiro público, que tem sido aplicado de forma progressiva para desenvolver o “Portal da Amazônia”.

“Temos investido cada centavo em aquisições que estão gerando inúmeros benefícios ao nosso povo. Vale ressaltar que esta retroescavadeira foi comprada com recurso próprio do IPTU e a mesma irá favorecer consideravelmente as reparações de pontes e bueiros do nosso município. Agradeço a população que têm contribuído pagando os impostos, nos quais, vêm sido retornados em muitos benefícios aos munícipes. Através destas ações estamos aumentando dia a dia o progresso de Vilhena que continua a todo vapor”, destacou a mandatária municipal.

Ao final da cerimônia, a prefeita aproveitou o ensejo e agradeceu a presença das autoridades e da população presente na cerimônia de entrega da máquina destinada a Semosp e enfatizou o compromisso com o desenvolvimento constante do município de Vilhena.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação