Em Corumbiara, garota teria sido abusada por três jovens em ginásio de esporte

O fato foi registrado na última sexta-feira, 16, na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras e está sendo investigado.

O registro foi feito por familiares da vítima, que contaram que a menina morava num sítio e foi para a cidade de Corumbiara morar com a irmã para estudar.

Na sexta a garota saiu e foi para escola, mas não retornou no horário normal, a família foi procura-la, mas não há encontraram. A vítima chegou a casa dela por volta das 19h00 e seu comportamento estava estranho e pediu para a irmã que a levasse de volta para o sítio, contudo, não revelou o motivo.

No sábado, 17, primas da vítima chegaram em casa contando que ficaram sabendo da existência de um vídeo, no qual foi divulgado em rede social que mostrava imagem da vítima, mas não tiveram acesso ao conteúdo.

Após algum tempo, a vítima contou à irmã que estava na escola e três garotos a chamaram para irem ao ginásio. Porém, chegando ao local, os meninos a convidaram para fazer sexo, no qual vítima se negou. Com isso, ela teria sido molestada pelos três rapazes. A menina disse que nunca tinha mantido relação com ninguém, e por isso queria voltar para o sítio.

Os suspeitos foram identificados e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração