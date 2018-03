Jurisdicionados de todo o Cone Sul participam de curso do TCE sobre patrimônio público

Com a participação de servidores de vários municípios do Cone Sul do Estado, foi aberto nesta segunda-feira, 19, no auditório da Secretaria Regional de Controle Externo (TCE-RO) em Vilhena, o curso “Patrimônio Público: Procedimentos contábeis de avaliação, reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão de bens móveis e imóveis”, sob a coordenação da Escola Superior de Contas (Escon).

A capacitação, que se estende até esta terça-feira, 20, tem um total de 16 horas-aula e visa atender a demanda dos municípios da região. O mesmo conteúdo será ministrado, na sequência, aos municípios do pólo de Cacoal, cuja etapa será realizada na quinta- feira, 22 e sexta-feira ,23, no auditório da Regional do TCE do município.

INSTRUTOR

Todos os conhecimentos, orientações e informações da capacitação são repassados pelo instrutor José Fernando Domiciano, auditor de Controle Externo do TCE-RO com formação em Ciências Contábeis e mestrado em Contabilidade Governamental.

Além de expor conceitos técnicos e administrativos sobre o assunto, bem como particularidades inerentes à questão do controle de bens móveis e imóveis na administração pública, o curso, segundo o instrutor, tem como principal objetivo promover a melhoria da qualidade da informação contábil relativamente à gestão do patrimônio público.

Ainda segundo José Fernando, essa melhoria traz reflexos em diversas áreas, mas, principalmente, em relação à prestação de contas, à responsabilização e à tomada de decisão tanto pelas chefias quanto pelos gestores públicos. “O servidor deve estar ciente de que a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens públicos é dever de todos. Assim a gestão interna não deve ser feita apenas pelo chefe”, afirmou.

O instrutor ainda citou as dificuldades enfrentadas por todos os órgãos públicos, uma vez que a obrigatoriedade quanto ao cumprimento da legislação nessa área é muito recente, e ainda levando-se em conta os novos conceitos e práticas que passaram a nortear a contabilidade pública devido à convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Os participantes que cumprirem efetivamente a carga horária terão direito a certificados expedidos pela Escola Superior de Contas do TCE-RO.