Protestos marcam mais uma semana de luta dos trabalhadores em educação

Definitivamente a luta continua. A classe trabalhadora segue indignada com a falta de compromisso do governo. Os protestos se intensificarão com várias manifestações durante esta semana.

Serão buzinaços,apitaços, confecções de outdoors, plotagens de veículos, panfletagens, pit-stop e passeatas pelas principais ruas das cidades. Nesta segunda-feira, 19, os trabalhadores estarão reunidos em assembleias simultâneas em todas as regionais. Para reforçar a luta pela valorização profissional, serão confeccionados outdoors, que destacarão o descaso do governo com classe trabalhadora. As placas serão espalhadas estrategicamente em todo o estado de Rondônia, chamando a atenção para a luta dos servidores em educação.

Justiça

Na última sexta-feira, 16, a direção do Sintero não aceitou o acordo sem propostas do governo para encerrar a greve. “A falta de compromisso do governo Confúcio Moura se fez presente em mais um encontro com a direção do sindicato”, alegaram os representantes da classe, após participarem de uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça. No Cone Sul, a greve segue firme e forte com a paralisação das escolas e adesões dos estudantes da rede estadual. “É hora de chamar todos para a luta. Nós já chegamos aqui, e vamos até as últimas consequências”, revela a diretora do Sintero no Cone Sul, professora Osniér Gomes Machado.