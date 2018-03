3ºGBM abre inscrições para projeto Bombeiro Mirim 2018

O Comandante do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (3°GBM) de Vilhena, em parceria com a Associação El Shaddai Educar (AESED), divulga o edital de abertura do projeto Bombeiro Mirin/2018.

O projeto, destinado a crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos de idade, tem como finalidade, fortalecer e auxiliar a educação, bem como prevenir os desvios de conduta, promover cidadania, desenvolver atividades de cunho social e pedagógico, e de forma geral, contribuir para a melhoria de qualidade de vida dos frequentadores.

Serão matriculados, preferencialmente, as crianças e adolescentes pertencentes a famílias com vulnerabilidade social, que frequentem a escola regularmente, o que deverá ser comprovado mediante documentação emitida pelas Instituições de ensino nas quais estejam matriculadas.

As atividades, que estão previstas para terem início em meados de abril, perdurando até meados de novembro de 2018, serão desenvolvidas no período Vespertino (13h30h às 17h15h), prioritariamente nas segundas, quartas e sextas-feiras, podendo acontecer encontros previamente avisados em outros dias da semana.

As inscrições estão abertas até o dia 30 e os candidatos podem realizá-las na sede do projeto Bombeiro Mirim de Vilhena, localizado na Rua Amazonas, n° 5544, bairro: 5° BEC, próximo a casa das pizzas, aos fundos da Igreja El Shaddai.

A ficha de inscrição (anexa) deve ser impressa, preenchida pelo responsável direto do candidato, constando o recebido com a assinatura de Bombeiro Militar ou responsável pela confirmação de inscrição. O curso, que possui vagas limitadas, será totalmente gratuito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia