Acusado de matar padrasto em Chupinguaia é absolvido por legitima defesa

Josiel de Moura, 29 anos, foi absolvido pelo júri popular do homicídio contra o padrasto, André Wesley Ferreira da Silva. O julgamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 20, no Fórum Criminal Desembargador Fagundes Leal, em Vilhena.

Conforme o processo 000389-13,2016. 8.22.0014- aponta que no dia 19 de Novembro de 2016, no distrito de Chupinguaia, o réu desferiu um golpe de faca contra padrasto André Wesley, causando-lhe sua morte.

Acusação

Nas alegações, a promotoria acusou Josiel de ser autor do homicídio, após uma agressão por parte do André Wesley, porém não reprovou o ato cometido pelo réu. Para o promotor, ainda que, a vítima tenha sido o causante da agressão, não houve necessidade do acusado ter desferido um golpe de faca contra o padrasto, e pediu a mesa de júri condenar o réu numa pena mínima de 2 a 4 anos.

Defesa

Em seguida, a defesa fez o argumento, em tese e afirmou que o réu cometeu o crime contra a vítima em legitima defesa, e alegou que a vítima estava desequilibrada, agredindo o acusado com dois socos, e ao ser atacado novamente, desferiu em André Wesley um golpe de faca. A defesa finalizou seu argumento que não houve um homicídio e sim um fato de legitima defesa pelo réu, merecendo ser absolvido do crime.

Sentença

Após duas horas e meia de julgamento, os jurados entenderam que o réu agiu em legitima defesa e o absolveu das acusações.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

.