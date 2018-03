Cão solto provoca queda de motociclistas

Um cachorro causou a queda de um casal de motociclistas no fim da tarde desta terça-feira, 20, na Avenida Perimetral, próximo a rotatória com a 1705, no Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações do militares que atenderam a ocorrência, um casal seguia em um motocicleta Yamaha YBR, sentido BR-174, quando se chocaram com um cachorro de porte médio, que atravessava a via.

Com o impacto da batida, o casal foi ao solo e ambos sofreram diversas escoriações, sendo socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. O animal morreu na hora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia