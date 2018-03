FFER define árbitros para a última rodada do 1º turno

A Comissão de Arbitragem da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou nesta segunda-feira os árbitros e assistentes para a última rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense 2018. Os jogos serão realizados no sábado (24/03), a partir das 20 horas (horário de Rondônia).

Para a partida entre VEC e Guajará foi sorteado o árbitro Sidnei Pereira Oliveira que será assistido por Edmar Capiche Luciano e Renato Aparecido Oliveira, enquanto que o quarto árbitro será Jurandir Lico de Camargo. O encontro será no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Para o duelo entre Ji-Paraná e Barcelona foi escalado o árbitro Jonas Kuhn, que atuará ao lado dos assistentes Adenilson de Souza Barros e Edson Paulinho Freire, enquanto que Benildo Lima dos Santos será o quarto árbitro. O confronto será no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Para o jogo entre Real Ariquemes e Genus foi selecionado o árbitro Lindomar Kuhn, que será auxiliado por Celio Silva Santos e Joverton Wesley Lima, enquanto que Thiago da Silva Barreto será o quarto árbitro. O duelo será no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Já para o encontro entre Rondoniense e Vilhenense foi designado o árbitro Jonathan Antero Silva, que trabalhará ao lado dos assistentes Márcia Bezerra Lopes Caetano e Cristiano Pereira Lopes, enquanto que o quarto árbitro será Servilio Patrício de Oliveira. A partida será no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Reprodução/Internet