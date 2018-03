Goebel requer informações sobre recursos destinados à educação

O deputado Luizinho Goebel (PV), requereu ao governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), informações sobre as aplicações dos recursos destinados à educação e a implantação do Plano Estadual de Educação (PEE).

Segundo o parlamentar, a solicitação se faz necessária em virtude da greve dos professores de Rondônia. “Enumeramos oito perguntas que servirão de parâmetro para diminuir os conflitos dessa greve, que vem prejudicando os nossos alunos”, diz Goebel.

Entre os questionamentos encaminhados pelo deputado estão: a relação dos investimentos de recursos oriundos os 25% destinados à educação dos últimos cinco anos; quantos programas e projetos utilizam os recursos oriundos do percentual de 25%; onde foram alocados os recursos para o custeio das metas do PEE, a partir de sua aprovação; com a transposição dos servidores para o quadro da União; qual foi a economia em folha e para onde foi destinado o recurso fruto desta contenção; quais resultados da implantação do monitoramento eletrônico; quais servidores estão à disposição de outros órgãos; se existe um projeto para que sejam incorporadas as gratificações e a falta de pagamento do Piso Nacional dos professores.

Autor e foto: Assessoria