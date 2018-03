Jovem é alvejado com quatro tiros de pistola no Residencial Alvorada

O crime ocorreu nas primeiras horas da noite desta terça-feira, 20, em uma casa localizada no Residencial Alvorada, em Vilhena.

As primeira informações dão conta de que a vítima, identificada como José Carlos Barbosa Chassot, foi alvejado por 4 tiros de pistola e socorrido com vida, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A reportagem do site acompanha o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia