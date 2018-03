Presidente do PDT fala ao Extra do 1º encontro regional no próximo sábado; ex-prefeito Melki Donadon deve oficializar filiação

Nesta terça-feira, 20, Wanderley Schmich, presidente do diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT), em Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia, em companhia do secretário do partido Miguel Pereira e do ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon.

Schmich falou da expectativa do 1º encontro regional do PDT em Vilhena, onde estará presente as principais lideranças políticas da região, simpatizantes, além do presidente da sigla no Estado senador Acir Gurgacz. O evento começa as 09 horas no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, no próximo sábado, 24.

Wanderley ressalta que em companhia do secretário Pereira, visitaram a região do Cone Sul, onde o partido tem 11 vereadores e dois prefeitos, no qual estarão participando do 1º encontro regional em Vilhena.

No evento o pré-candidato ao governo de Rondônia, senador Acir Gurgacz – estará falando sobre sua atuação no Congresso Nacional e de alianças para o fortalecimento da sigla para a disputa das eleições 2018.

No encontro, o ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon, que é pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal, deve assinar ficha de filiação.

Schmich disse que é membro do PDT em Rondônia há 30 anos. Dirigiu a sigla em Colorado e agora está colaborando com o partido em Vilhena, e que o sonho dos filiados e simpatizantes é eleger representantes na esfera estadual e federal, além do governo do Estado.

Texto: Extra Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia