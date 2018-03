PRF participa de operação conjunta com Ministério do Trabalho e Emprego

Entre os dias 12 e 17 do corrente mês, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestou apoio irrestrito ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) durante uma operação para averiguar e combater possíveis condições indevidas de trabalho na área rural do interior de Rondônia.

As atividades de fiscalização e enfrentamento, desempenhadas por 6 PRFs e por integrantes do MTE, se deram nas cidades de Alta Floresta, Parecis, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste.

Diante da constatação de inúmeras irregularidades quanto às leis trabalhistas, os donos das 5 propriedades rurais visitadas foram multados e assumiram o compromisso, mediante assinatura de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) perante o Ministério Público Federal (MPF), de promover as adequações necessárias no prazo estabelecido.

Texto: Assessoria

Fotos: PRF