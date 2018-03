RP captura foragido de regime semiaberto em Vilhena

Por volta das 16h00 de segunda-feira, 19, uma Rádio Patrulha (RP) do Centro, realizou a abordagem de um suspeito, que transitava pelo Bairro Alto Alegre, em Vilhena, e que ao perceber a presença da viatura policial, tentou esconder o rosto.

O suspeito, de 45 anos, de apelido “Broca”, conhecido no meio policial pela prática de furtos e roubos, estava em posse de uma bicicleta Cairu, modelo Genova de cor roxa, carregando uma mochila infantil na cesta dianteira do veículo.

Ao ser questionado sobre a procedência dos objetos, o infrator, que também estava com uma tornozeleira eletrônica descarregada, não deu informações concretas, afirmando apenas que havia saído do regime fechado para o semiaberto a pouco tempo, porém, só tinha cumprido um dia de monitoração obrigatória.

Diante da visível evasão do apenado, o mesmo foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e seguidamente conduzido para a Colônia Penal, para serem tomadas as providências cabíveis. Apesar de não haver registro de furto do veículo usado pelo infrator, a mesma também conduzida para a delegacia onde permanecerá até ser requerida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia