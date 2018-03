Thiago Batizoco não é mais treinador do Ji-Paraná

Agora é oficial, Tiago Batizoco não é mais o treinador do Ji-Paraná Futebol Clube. Em nota oficial, Tiago comunicou o seu desligamento do clube, que já anunciou a contratação de Karmino Colombini, de Goiás e que deve assumir o comando do Jipa já para o jogo do próximo sábado (24), contra o Barcelona, pela última rodada do Primeiro Turno do Campeonato Rondoniniese 2018.

Balançando no cargo já há algumas semanas em decorrência dos resultados obtidos em campo pelo Ji-Paraná FC na temporada, Tiago Batizoco não resistiu mais a frente do clube após derrota de sábado (17) por 2 x 1 frente o Genus, em Porto Velho. Ainda no vestiário do Aluízio Ferreira ouve um ensaio sobre a negociação da saído do treinador, pelo desconforto de ambas as partes.

A conversa foi adiada para o dia seguinte. No domingo (18), as partes iniciaram a busca por um acordo no rompimento de contrato e depois de alguns ajustes, as partes chegaram a um entendimento. Batizoco emitiu nota oficial comunicando seu desligado do clube, agradecendo o apoio que teve da diretoria e lamentando o insucesso do seu trabalho.

De imediato, a diretoria tratou de pesquisar o mercado, chegando ao nome de Karmino Colombini, que estava trabalhando no futebol de Goiàs. O novo treinador já deve chegar na cidade nesta terça-feira (20), trazendo consigo o seu auxiliar técnico para assumir os trabalhos a frente do Ji-Paraná.

Perfil do novo treinador

Nelson Colombini Filho, o ex-goleiro Karmino Colombini, passou por equipes como Santo André, Bragantino, Comercial de Ribeirão Preto e Goiânia nas décadas de 1970 e 1980. Após encerrar a carreira, tornou-se treinador. Começou na nova função em Goiás, passou depois pelos Emirados Árabes Unidos, foi vice campeão da Copa São Paulo de Juniores pelo Palmeiras em 2002 e, em 2008, assumiu o comando do Rio Claro, do interior paulista.

No Campeonato Brasileiro de 2002, ele dirigiu o time principal do Palmeiras no empate em 2 a 2 com o Coritiba. Flávio Murtosa havia deixado o clube. Em seguida, Levir Culpi assumiu o Alviverde.

Karmino conta que passou a ser chamado desta forma em seu primeiro treino como goleiro do Santo André, no final da década de 70. Um dos atletas da equipe o chamou de Karmino e o apelido pegou. Na sequência, quando tornou-se treinador, acrescentou Colombini ao nome.

Revela também que encerrou a carreira de jogador no Goiânia e, na sequência, fui convidado a ser treinador do clube. Em 2006, foi campeão goiano pelo Vila Nova. Em 2008, antes de chegar ao Rio Claro, trabalhou no Botafogo de Ribeirão Preto.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Reprodução/Internet