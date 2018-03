Três clubes brigam pelo título do 1º turno do Rondoniense-2018

No sábado (24/03) será conhecido o campeão do primeiro turno do Campeonato Estadual 2018. Vilhenense, Rondoniense e Barcelona disputam ponto a ponto o título do turno, que garante vaga na semifinal da competição.

No estádio Aluízio Ferreira, o Rondoniense recebe o Vilhenense. Líder do 1º turno com 13 pontos, o Leão do Cone Sul pode garantir o título do primeiro turno até com um simples empate, desde que o Barcelona não vença por cinco gols de diferença. Já o Periquito da Capital é o vice-líder com 11 pontos e precisa de uma vitória para garantir o título do 1º turno.

Já no estádio Biancão, o Barcelona enfrenta o Ji-Paraná. Ocupando a terceira posição com 11 pontos, o Catalão Vilhenense precisa vencer por dois gols de diferença e torcer por uma vitória mínima do Rondoniense no outro jogo da rodada para ficar com o título. Caso ocorra empate em Porto Velho, o Barcelona terá que vencer por cinco gols de diferença para ficar com o primeiro turno.

Outros dois jogos fecham o primeiro turno do Campeonato Rondoniense-2018. No estádio Portal da Amazônia, o VEC enfrenta o Guajará. Já no estádio Gentil Valério, o Real Ariquemes encara o Guajará.

Campeonato Rondoniense 2018

Primeiro Turno

7ª rodada

Sábado (24/03)

20 horas (horário de Rondônia)



Rondoniense x Vilhenense

Ji-Paraná x Barcelona

VEC x Guajará

Real Ariquemes x Guajará

Autor e foto: Futebol do Norte