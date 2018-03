Dona de bar é assaltada por dois homens no Cristo Rei

O crime ocorreu no fim da tarde de terça-feira, 20 no Bar da Cilene, localizado no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo informações da vítima, dois homens chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto, pedindo para que ela não gritasse por socorro.

Ainda segundo a proprietária do estabelecimento, enquanto um dos meliantes a segurava pelos braços, o outro retirou do caixa cerca de R$ 19,00, duas carteiras de cigarro e um isqueiro.

Após o roubo, os meliantes fugiram tomando rumo ignorado, levando também, o parelho celular da mulher.

Uma guarnição da polícia Militar realizou diligências em prol da localização dos infratores, mas até o momento ninguém foi preso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa